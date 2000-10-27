Витязева (Козырева) Клавдия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1934
Дата смерти27.10.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1965
Дочь: Старовойтова Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Витязев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митюкова Лариса Григорьевна
Отец ребёнка: Витязев Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.2000
Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область