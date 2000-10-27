Витязева (Козырева) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витязева (Козырева) Клавдия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1934

Дата смерти

27.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1965

Дочь: Старовойтова Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Витязев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митюкова Лариса Григорьевна

Отец ребёнка: Витязев Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Витязев Григорий Иванович

Смерть
27.10.2000
Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
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