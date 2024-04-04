Семенов Петр
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1873 ст.
Сын: Петров Акепсим
Мать ребёнка: Фомина Наталья
Рождение ребёнка
21.03.1877 ст.
Сын: Петров Асигрит
Мать ребёнка: Фомина Наталья
Рождение ребёнка
1881 ст.
Сын: Петров Сидор
Мать ребёнка: Фомина Наталья
Рождение ребёнка
01.10.1882 ст.
Сын: Петров Яков
Мать ребёнка: Фомина Наталья
Рождение ребёнка
1886
Сын: Петров Степан
Мать ребёнка: Фомина Наталья
Рождение ребёнка
10.01.1894
Сын: Петров Григорий
Мать ребёнка: Фомина Наталья
Рождение ребёнка
1898
Сын: Петров Федор
Мать ребёнка: Фомина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Наталья
Смерть
После 1909