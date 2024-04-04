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Семенов Петр

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.11.1873 ст.

Сын: Петров Акепсим

Мать ребёнка: Фомина Наталья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.03.1877 ст.

Сын: Петров Асигрит

Мать ребёнка: Фомина Наталья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Петров Сидор

Мать ребёнка: Фомина Наталья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.10.1882 ст.

Сын: Петров Яков

Мать ребёнка: Фомина Наталья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Петров Степан

Мать ребёнка: Фомина Наталья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.01.1894

Сын: Петров Григорий

Мать ребёнка: Фомина Наталья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Петров Федор

Мать ребёнка: Фомина Наталья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Наталья

Смерть
После 1909
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