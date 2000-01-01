Бург (Burg) Мария Анна (Maria Anna)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.06.1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.07.1700
Муж: Иллиг Иоганнес Георг
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
29.09.1704
Отец ребёнка: Иллиг Иоганнес Георг
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
10.06.1722
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
11.06.1722
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция