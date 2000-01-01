Бург (Burg) Мария Анна (Maria Anna) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бург (Burg) Мария Анна (Maria Anna)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.06.1722

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.07.1700

Муж: Иллиг Иоганнес Георг

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
29.09.1704

Сын: Иллиг Иоганнес Михаэль

Отец ребёнка: Иллиг Иоганнес Георг

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
10.06.1722
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
11.06.1722
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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