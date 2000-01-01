Гулевская (Зиброва) Харитина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулевская (Зиброва) Харитина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1911 ст.

Дата смерти

04.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1911 ст.

Отец: Зибров Федор Федорович

Мать: Зиброва Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
14.09.1937

Дочь: Манник Клара Корнеевна

Отец ребёнка: Маник Корней Илларионович

Рождение ребёнка
24.03.1939

Дочь: Манник Людмила Корнеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.08.1941

Сын: Манник Владимир Корнеевич

Отец ребёнка: Маник Корней Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маник Корней Илларионович

Смерть
04.11.1989
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