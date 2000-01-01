Гулевская (Зиброва) Харитина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1911 ст.
Дата смерти04.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1911 ст.
Отец: Зибров Федор Федорович
Рождение ребёнка
14.09.1937
Дочь: Манник Клара Корнеевна
Отец ребёнка: Маник Корней Илларионович
Рождение ребёнка
24.03.1939
Дочь: Манник Людмила Корнеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.08.1941
Сын: Манник Владимир Корнеевич
Отец ребёнка: Маник Корней Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.1989