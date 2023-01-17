Никольский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1922
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Никольский Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Никольская (малкина) Елизавета
Рождение ребёнка
1918
Сын: Никольский Борис
Мать ребёнка: Никольская (малкина) Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Франция
Смерть
1922
Похороны
Неизвестно