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Никольский Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Никольский Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Никольская (малкина) Елизавета

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1918

Сын: Никольский Борис

Мать ребёнка: Никольская (малкина) Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никольская (малкина) Елизавета

Франция
Смерть
1922
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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