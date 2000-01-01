Ханина Акулина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина Акулина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ханин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Ханин Афанасий Евтихиевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Ханин Афанасий Евтихиевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Ханин Осип Афанасьевич

Отец ребёнка: Ханин Афанасий Евтихиевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ханин Феоктист Афанасьевич

Отец ребёнка: Ханин Афанасий Евтихиевич

Работа или профессия
Неизвестно
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