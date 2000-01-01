Ханина Акулина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Ханин Афанасий Евтихиевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Ханин Афанасий Евтихиевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Ханин Афанасий Евтихиевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ханин Феоктист Афанасьевич
Отец ребёнка: Ханин Афанасий Евтихиевич
Работа или профессия
Неизвестно