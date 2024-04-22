Гультяев Тарас Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1891 ст.
Сын: Гультяев Михаил Тарасович
Мать ребёнка: Гультяева Ксения Кузьминична
Рождение ребёнка
16.02.1896 ст.
Дочь: Гультяева Евдокия Тарасовна
Мать ребёнка: Гультяева Ксения Кузьминична
Рождение ребёнка
10.01.1899 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Ксения Кузьминична
Рождение ребёнка
13.01.1902 ст.
Дочь: Гультяева Татьяна Тарасовна
Мать ребёнка: Гультяева Ксения Кузьминична
Рождение ребёнка
30.01.1905 ст.
Сын: Гультяев Василий Тарасович
Мать ребёнка: Гультяева Ксения Кузьминична
Рождение ребёнка
15.05.1910 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Ксения Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно