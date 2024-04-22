Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Петров
Отец ребёнка: Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1757
Сын: Трофим Петров
Отец ребёнка: Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1759
Сын: Петр Петров
Отец ребёнка: Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1765
Сын: Михайла Петров
Отец ребёнка: Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
19.08.1767
Сын: Андрей Петров
Отец ребёнка: Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1771
Сын: Илья Петров
Отец ребёнка: Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
1785
Сын: Игнатий Петров
Отец ребёнка: Петр Леонтьев
Смерть
Неизвестно