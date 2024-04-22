Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Петров

Отец ребёнка: Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
1757

Сын: Трофим Петров

Отец ребёнка: Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
1759

Сын: Петр Петров

Отец ребёнка: Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
1765

Сын: Михайла Петров

Отец ребёнка: Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
19.08.1767

Сын: Андрей Петров

Отец ребёнка: Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
1771

Сын: Илья Петров

Отец ребёнка: Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
1785

Сын: Игнатий Петров

Отец ребёнка: Петр Леонтьев

Смерть
Неизвестно

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