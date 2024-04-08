Меньщикова Марья Павловна (2 жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова Марья Павловна (2 жена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньщиков Василий Филатович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Меньщикова Марья Васильевна

Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович

Кыква, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Меньщикова Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович

Кыква, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Меньщиков Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович

Кыква, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Меньщикова Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович

Кыква, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Меньщиков Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович

Кыква, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Меньщиков Егор Васильевич

Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович

Кыква, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.06.1854

Сын: Меньщиков Амос Васильевич

Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович

Кыква, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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