Меньщикова Марья Павловна (2 жена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Меньщикова Марья Васильевна
Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Меньщикова Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Меньщиков Лаврентий Васильевич
Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Меньщикова Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Меньщиков Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Меньщиков Егор Васильевич
Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович
Рождение ребёнка
09.06.1854
Сын: Меньщиков Амос Васильевич
Отец ребёнка: Меньщиков Василий Филатович
Смерть
Неизвестно