Скорюкина (Чепик) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкорюкина (Чепик) Александра Тимофеевна

Скорюкина (Чепик) Александра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1926

Дата смерти

28.08.2001

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1926

Отец: Чепик Тимофей Иванов

Мать: Фёкла Романовна

Рождение ребёнка
13.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скорюкин Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
07.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скорюкин Василий Митрофанович

Дорогина Заимка
Смерть
28.08.2001
Андриаполь, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close