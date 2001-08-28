Скорюкина (Чепик) Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1926
Дата смерти28.08.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1926
Отец: Чепик Тимофей Иванов
Мать: Фёкла Романовна
Рождение ребёнка
13.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скорюкин Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
07.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скорюкин Василий Митрофанович
Дорогина Заимка
Смерть
28.08.2001
Андриаполь, Тверская область