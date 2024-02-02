Коровина Наталья Емильянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти16.02.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Коровин Иван Архипович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Коровина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Коровин Иван Архипович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Коровина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Коровин Иван Архипович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Коровина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Коровин Иван Архипович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Коровина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Коровин Иван Архипович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Коровин Иван Архипович
Рождение ребёнка
?.03.1858
Дочь: Коровина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Коровин Иван Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1882
Умерла - натурально, похоронена на приходском кладбище 18.02.1882. Написано 70 лет - хотя если отталкиваться от ревизской сказки 1850 года - то она родилась примерно 1818 - 1819 год и на момент смерти... Показать все