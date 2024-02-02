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Коровина Наталья Емильянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

16.02.1882

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Коровин Евфим Иванович

Отец ребёнка: Коровин Иван Архипович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Коровина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Коровин Иван Архипович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Коровина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Коровин Иван Архипович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Коровина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Коровин Иван Архипович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Коровина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Коровин Иван Архипович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Коровин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Коровин Иван Архипович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.03.1858

Дочь: Коровина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Коровин Иван Архипович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Иван Архипович

Смерть
16.02.1882
Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Умерла - натурально, похоронена на приходском кладбище 18.02.1882. Написано 70 лет - хотя если отталкиваться от ревизской сказки 1850 года - то она родилась примерно 1818 - 1819 год и на момент смерти... Показать все
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