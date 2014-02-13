Турончик Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1930
Дата смерти13.02.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1961
Дочь: Пилосян Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Турончик Александр Тихонович
Рождение ребёнка
04.05.1964
Сын: Турончик Николай Александрович
Отец ребёнка: Турончик Александр Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.2014