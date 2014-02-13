Турончик Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турончик Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1930

Дата смерти

13.02.2014

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1961

Дочь: Пилосян Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Турончик Александр Тихонович

Рождение ребёнка
04.05.1964

Сын: Турончик Николай Александрович

Отец ребёнка: Турончик Александр Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турончик Александр Тихонович

Смерть
13.02.2014
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