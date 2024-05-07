Тишков Владимир Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1937
Дата смерти03.11.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1937
Отец: Тишков Гавриил Ефимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сташкевич (Олексюк) Антонета (Мария) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1424311356/
Рождение ребёнка
30.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сташкевич (Олексюк) Антонета (Мария) Ивановна
Смерть
03.11.1975
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно