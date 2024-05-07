Тишков Владимир Гаврилович 11.08.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТишков Владимир Гаврилович

Тишков Владимир Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1937

Дата смерти

03.11.1975

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Жена

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1937

Отец: Тишков Гавриил Ефимович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сташкевич (Олексюк) Антонета (Мария) Ивановна

Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сташкевич (Олексюк) Антонета (Мария) Ивановна

Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1424311356/
Рождение ребёнка
30.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сташкевич (Олексюк) Антонета (Мария) Ивановна

Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
03.11.1975
Гродеково, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Гродеково, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.