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Улезьков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1839

Отец: Улезьков Иван Дмитриевич

Мать: Улезькова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Прасковья Васильевна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Смерть
Неизвестно

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