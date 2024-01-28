Улезьков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1839
Отец: Улезьков Иван Дмитриевич
Мать: Улезькова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Смерть
Неизвестно