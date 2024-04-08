Варвара Фадеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти16.03.1836 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Ефим Яковлев
Отец ребёнка: Яков Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Загударина (сергачева) Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Филиппов
Смерть
16.03.1836 ст.
Михайловка, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от лихорадки