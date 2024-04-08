Варвара Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Фадеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

16.03.1836 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Ефим Яковлев

Отец ребёнка: Яков Филиппов

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Загударина (сергачева) Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Филиппов

Смерть
16.03.1836 ст.
Михайловка, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от лихорадки
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