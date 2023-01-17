Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Яков Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Соломонида Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иов Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Смерть
Неизвестно