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Аполлосов Павел Александрович

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Место рождения

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1853

Жена: Аполлосова Александра Аркадьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Образование
1853
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию со званием студента.
Работа или профессия
02.02.1854 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рукоположен во священника к Введенской кладбищенской церкви.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Слоева Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Аполлосова Александра Аркадьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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