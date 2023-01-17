Аполлосов Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1853
Образование
1853
Окончил Семинарию со званием студента.
Работа или профессия
02.02.1854 ст.
Рукоположен во священника к Введенской кладбищенской церкви.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Слоева Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Аполлосова Александра Аркадьевна