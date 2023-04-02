Бузмаков Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузмаков Иван Яковлев

Бузмаков Иван Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 24 января 1911г Жених: Сокольского села крестьянин Стефан Феодоров Федяков, православный, первым браком, 23 года Невеста: Бреховского села крестьянская дочь Иулия Карпова Черепанова, прав... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.