Сусев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1970
Сын: Сусев Олег Иванович
Мать ребёнка: Ильиных Мария Александровна
Рождение ребёнка
24.11.1972
Дочь: Кадочникова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Ильиных Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно