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Сусев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1970

Сын: Сусев Олег Иванович

Мать ребёнка: Ильиных Мария Александровна

Верх-Чуманка, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.11.1972

Дочь: Кадочникова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Ильиных Мария Александровна

Верх-Чуманка, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильиных Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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