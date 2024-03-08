Бакунина Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.06.1982
Дочь: Верханова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Бакунин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкасова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Бакунин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теплова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Бакунин Сергей Иванович