Бакунина Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакунина Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1982

Дочь: Верханова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Бакунин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкасова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Бакунин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теплова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Бакунин Сергей Иванович

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