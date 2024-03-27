(Мунжафярова) Исанбика 1 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Салюков Мунжафяр
Отец ребёнка: Ермачков Саглук صعلوق
Рождение ребёнка
1799
Сын: Салюков Фехердинъ
Отец ребёнка: Ермачков Саглук صعلوق
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Ермачков Саглук صعلوق