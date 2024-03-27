(Мунжафярова) Исанбика 1 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мунжафярова) Исанбика 1 Жена

(Мунжафярова) Исанбика 1 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермачков Саглук صعلوق

Рождение ребёнка
1787

Сын: Салюков Мунжафяр

Отец ребёнка: Ермачков Саглук صعلوق

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Салюков Фехердинъ

Отец ребёнка: Ермачков Саглук صعلوق

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Саглуков Ахтям J2A-Y770R

Отец ребёнка: Ермачков Саглук صعلوق

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.