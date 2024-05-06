Мария Алексеевна 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1855

Сын: Красильников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Красильников Николай Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Власиевская церковь, крещен 20.10.1855. Восприемник: Вологодский мещанский сын Андрей Флегонтович Красильников
Рождение ребёнка
1856

Сын: Красильников Константин Николаевич

Отец ребёнка: Красильников Николай Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Красильников Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Красильников Николай Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Красильникова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Красильников Николай Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1865 ст.

Сын: Красильников Павел Николаевич

Отец ребёнка: Красильников Николай Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
восприемник Вологодский мещанин Павел Алексеевич Волков. Дата крещения 29.05.1867 Власьевская церковь
Смерть
Неизвестно

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