Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1855
Сын: Красильников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Красильников Николай Флегонтович
Власиевская церковь, крещен 20.10.1855. Восприемник: Вологодский мещанский сын Андрей Флегонтович Красильников
Рождение ребёнка
1856
Сын: Красильников Константин Николаевич
Отец ребёнка: Красильников Николай Флегонтович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Красильников Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Красильников Николай Флегонтович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Красильникова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Красильников Николай Флегонтович
Рождение ребёнка
28.05.1865 ст.
Сын: Красильников Павел Николаевич
Отец ребёнка: Красильников Николай Флегонтович
восприемник Вологодский мещанин Павел Алексеевич Волков. Дата крещения 29.05.1867 Власьевская церковь
Смерть
Неизвестно