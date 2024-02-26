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Потап Карпов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Карп Филипов (Ич)

Мать: Маланья Михайлова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Мина Потапов (Ич)

Мать ребёнка: Екатерина Борисова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Марья Потапова (Вна)

Мать ребёнка: Екатерина Борисова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Василий Потапов (Ич)

Мать ребёнка: Екатерина Борисова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Андрей Потапов (Ич)

Мать ребёнка: Екатерина Борисова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1811

Сын: Афанасий Потапов (Ич)

Мать ребёнка: Екатерина Борисова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1814

Сын: Петр Потапов (Ич)

Мать ребёнка: Екатерина Борисова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Борисова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1834
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