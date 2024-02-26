Потап Карпов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Карп Филипов (Ич)
Мать: Маланья Михайлова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Мина Потапов (Ич)
Мать ребёнка: Екатерина Борисова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Марья Потапова (Вна)
Мать ребёнка: Екатерина Борисова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Василий Потапов (Ич)
Мать ребёнка: Екатерина Борисова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Андрей Потапов (Ич)
Мать ребёнка: Екатерина Борисова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Екатерина Борисова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1814
Сын: Петр Потапов (Ич)
Мать ребёнка: Екатерина Борисова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Борисова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1834