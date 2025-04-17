Удальцов Владимир Николаевич 14.04.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Удальцов Владимир Николаевич

Автор
ВУ
Удальцов В.

мужской, родился 14.04.1957, Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Онищенко Зинаида Сергеевна02.04.1933 г.р.
Дети
Удальцов Виктор ВладимировичНеизвестно г.р.
Удальцова Елена ВладимировнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Онищенко Зинаида Сергеевна

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удальцова Елена Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удальцов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.