Удальцов Владимир Николаевич
мужской, родился 14.04.1957, Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьОнищенко Зинаида Сергеевна02.04.1933 г.р.
Дети
Удальцов Виктор ВладимировичНеизвестно г.р.
Удальцова Елена ВладимировнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удальцова Елена Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Удальцов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности