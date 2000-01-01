Настасья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смерти20.01.1809 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Александр Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисей Павлов
Смерть
20.01.1809 ст.
Ивановка, Белебеевский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Причина смерти: от старости