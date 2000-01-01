Настасья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

20.01.1809 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Александр Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисей Павлов

Смерть
20.01.1809 ст.
Ивановка, Белебеевский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Причина смерти: от старости
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