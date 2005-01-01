Юрина (Локарева) Любовь Георгиевна
Место рожденияСев Маяк Таш обл УзССР
Дата рождения08.01.1947
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1947
Сев Маяк Таш обл УзССР
Рождение ребёнка
08.11.1968
Дочь: Сапегина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Юрин Владимир
Рождение ребёнка
18.12.1971
Сын: Юрин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Юрин Владимир
Ташкент УзССР
Смерть
2005
Придолинное Оренб обл Россия