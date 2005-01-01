Юрина (Локарева) Любовь Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Локарева) Любовь Георгиевна

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Место рождения

Сев Маяк Таш обл УзССР

Дата рождения

08.01.1947

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1947

Отец: Локерев Георгий Михайлович

Мать: Локерева Александра Степановна

Сев Маяк Таш обл УзССР
Рождение ребёнка
08.11.1968

Дочь: Сапегина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Юрин Владимир

Рождение ребёнка
18.12.1971

Сын: Юрин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Юрин Владимир

Ташкент УзССР
Смерть
2005
Придолинное Оренб обл Россия
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