Сазонова (Назарова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Назарова) Мария Ивановна

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Место рождения

Тетюши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1908

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Назаров Иван

Мать: ?

Тетюши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазонов Николай Петрович

Рождение ребёнка
04.06.1938

Дочь: Рудуш Галина Николаевна

Отец ребёнка: Сазонов Николай Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Виктор

Отец ребёнка: Сазонов Николай Петрович

Смерть
1962
Самара, Самара, Самарская область
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