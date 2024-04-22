Сазонова (Назарова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Назаров Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сазонов Николай Петрович
Рождение ребёнка
04.06.1938
Дочь: Рудуш Галина Николаевна
Отец ребёнка: Сазонов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазонов Виктор
Отец ребёнка: Сазонов Николай Петрович
Смерть
1962