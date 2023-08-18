?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Журавлева) Анастасия
Отец ребёнка: Журавлев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Журавлева) Александра
Отец ребёнка: Журавлев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
23.01.1918
Сын: Журавлев Иван
Отец ребёнка: Журавлев Павел Ефимович
Смерть
Неизвестно