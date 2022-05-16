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Русов Даниил Андреевич
Русов Даниил Андреевич
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Древо
Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
16.05.2022
Пол
Мужской
Отец
Русов Андрей Валерьевич
1988 г.р.
Мать
Русова (Зотова) Ангелина Валерьевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.2022
Отец:
Русов Андрей Валерьевич
Мать:
Русова Ангелина Валерьевна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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