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Сафронов Алексей Алексеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

04.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
03.09.2009

Жена: Сафронова Юлия Анатольевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.02.2010

Дочь: Сафронова Кристина Анатольевна

Мать ребёнка: Сафронова Юлия Анатольевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.03.2017

Сын: Сафронов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Сафронова Юлия Анатольевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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