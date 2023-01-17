Сафронов Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.10.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.09.2009
Рождение ребёнка
17.02.2010
Дочь: Сафронова Кристина Анатольевна
Мать ребёнка: Сафронова Юлия Анатольевна
Рождение ребёнка
06.03.2017
Сын: Сафронов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Сафронова Юлия Анатольевна