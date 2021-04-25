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(Савченко) Елена Андреевна

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Место рождения

Россия, Иркутская область, д. Калярды (Колярды)

Дата рождения

18.05.1936

Дата смерти

25.04.2021

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1929 г.р.
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Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.
1971 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1936

Отец: Савченко Андрей Ильич

Мать: Савченко Ефросинья Ивановна

Россия, Иркутская область, д. Калярды (Колярды)
Образование
Около 1944
Поселок Крутой Ключ
Пошла в семилетнюю школу
Образование
1951
поселок Крутой Ключ
Окончила семилетнюю школу
Образование
1951
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Поступила в Тулунский педагогический колледж
Образование
Около 1954
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Окончила Тулунский педагогический колледж, по распределению была направлена на работу в посёлок Баракшин
Бракосочетание
Около 1957

Муж: Московских Алексей Константинович

Рождение ребёнка
30.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Московских Алексей Константинович

Невельск, Невельский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
14.06.1963

Сын: Московских Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Московских Алексей Константинович

Бракосочетание
31.01.1971

Муж: скрыто настройками приватности

Уйгат, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.04.1971

Сын: Свитюк Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Уйгат, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
25.04.2021
Саянск, город Саянск, Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
28.04.2021
Нижний Манут, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
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