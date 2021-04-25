(Савченко) Елена Андреевна
Место рожденияРоссия, Иркутская область, д. Калярды (Колярды)
Дата рождения18.05.1936
Дата смерти25.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1936
Отец: Савченко Андрей Ильич
Россия, Иркутская область, д. Калярды (Колярды)
Образование
Около 1944
Поселок Крутой Ключ
Пошла в семилетнюю школу
Образование
1951
поселок Крутой Ключ
Окончила семилетнюю школу
Образование
1951
Поступила в Тулунский педагогический колледж
Образование
Около 1954
Окончила Тулунский педагогический колледж, по распределению была направлена на работу в посёлок Баракшин
Бракосочетание
Около 1957
Рождение ребёнка
30.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Московских Алексей Константинович
Невельск, Невельский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
14.06.1963
Сын: Московских Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Московских Алексей Константинович
Бракосочетание
31.01.1971
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.1971
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.04.2021
Саянск, город Саянск, Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
28.04.2021
Нижний Манут, Тулунский муниципальный район, Иркутская область