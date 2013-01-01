Имаев Махира
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1924
Дата смерти01.01.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Имаева Мамдуда
Отец ребёнка: Имаев Закий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Имаев Аухат Закиевич
Отец ребёнка: Имаев Закий
Рождение ребёнка
14.10.1953
Сын: Имаев Авгат Закиевич
Отец ребёнка: Имаев Закий
Смерть
01.01.2013