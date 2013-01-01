Имаев Махира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Имаев Махира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1924

Дата смерти

01.01.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имаева Мамдуда

Отец ребёнка: Имаев Закий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Имаев Аухат Закиевич

Отец ребёнка: Имаев Закий

Рождение ребёнка
14.10.1953

Сын: Имаев Авгат Закиевич

Отец ребёнка: Имаев Закий

Смерть
01.01.2013

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