Фролов Алексей Николаевич
Место рожденияс.Сазыкино,Елецкий район, Липецкая область
Дата рождения29.03.1936
Дата смерти10.02.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1936
Отец: Фролов Николай Яковлевич
Мать: Фролова Анна Денисовна
с.Сазыкино,Елецкий район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.12.1966
Дочь: Салькова Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Фролова Зоя Стефановна
Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
10.02.2017