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Фролов Алексей Николаевич

Место рождения

с.Сазыкино,Елецкий район, Липецкая область

Дата рождения

29.03.1936

Дата смерти

10.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1936

Отец: Фролов Николай Яковлевич

Мать: Фролова Анна Денисовна

с.Сазыкино,Елецкий район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.12.1966

Дочь: Салькова Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Фролова Зоя Стефановна

Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
10.02.2017
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