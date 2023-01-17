Ипполитов Василий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти01.01.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.1957