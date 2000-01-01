Бочкарёва Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва Ирина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Бочкарёв Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Лукерья Тимофеевна

Отец ребёнка: Бочкарёв Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Бочкарёв Архип Тимофеевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Тимофей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Тимофей Петрович

Смерть
Неизвестно
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