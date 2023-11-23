Смоленская (Сеславинская) Евгения Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоленская (Сеславинская) Евгения Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Сеславинский Алексей Иванов

Мать: Сеславинская Мария Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоленский Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова (Смоленская) Павла Михайлова

Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смоленский Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Смоленская) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Спасский Николай Михайлов

Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванов

Спасский Николай Михайлович (1831 — 1909) Родился в семье дьячка села Великого Ярославского уезда Михаила Смоленского. Исключен из низшего отделения Ярославской духовной семинарии. 18 декабря 1851 год... Показать все
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Смоленская) Клавдия Михайлова

Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Тюльпанова (Смоленская) Мария Михайлова

Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно

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