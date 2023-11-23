Смоленская (Сеславинская) Евгения Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смоленский Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова (Смоленская) Павла Михайлова
Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Смоленская) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Спасский Николай Михайлов
Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванов
Спасский Николай Михайлович (1831 — 1909) Родился в семье дьячка села Великого Ярославского уезда Михаила Смоленского. Исключен из низшего отделения Ярославской духовной семинарии. 18 декабря 1851 год... Показать все
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Смоленская) Клавдия Михайлова
Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Тюльпанова (Смоленская) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно