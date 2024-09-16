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Черненко Гордей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Черненко Дорофей Саввович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черненко Ульян Гордеевич

Мать ребёнка: Черненко Парасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черненко Ефим

Мать ребёнка: Черненко Парасковья

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Черненко Михаил Гордеевич

Мать ребёнка: Черненко Парасковья

Смерть
Неизвестно

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