Черненко Гордей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Черненко Дорофей Саввович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Черненко Парасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черненко Ефим
Мать ребёнка: Черненко Парасковья
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Черненко Михаил Гордеевич
Мать ребёнка: Черненко Парасковья
Смерть
Неизвестно