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Анохин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

1949 г.р.

Дети

1998 г.р.
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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1976

Отец: Анохин Лев

Мать: Анохина (Соколова) Галина

Образование
С 1982 по 1993
Военная служба
С 1994 по 1996
Рождение ребёнка
22.05.1998

Сын: Анохин Евгений

Мать ребёнка: Анохина (Панфилова) Ирина

Рождение ребёнка
До 2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анохина (Панфилова) Ирина

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