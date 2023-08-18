Анохин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1976
Отец: Анохин Лев
Образование
С 1982 по 1993
Военная служба
С 1994 по 1996
Рождение ребёнка
22.05.1998
Сын: Анохин Евгений
Мать ребёнка: Анохина (Панфилова) Ирина
Рождение ребёнка
До 2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анохина (Панфилова) Ирина