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Ерохина (Афанасенкова) Елена Ефимовна
Ерохина (Афанасенкова) Елена Ефимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Пол
Женский
Отец
Афанасенков Ефим Андреевич
1887 г.р.
Мать
Афанасенкова (Самсонова) Мелания Васильевна
Около 1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EA
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Афанасенков Ефим Андреевич
Мать:
Афанасенкова Мелания Васильевна
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