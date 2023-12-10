Ерохина (Афанасенкова) Елена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрохина (Афанасенкова) Елена Ефимовна

Ерохина (Афанасенкова) Елена Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Пол

Женский

Добавил:

EA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Афанасенков Ефим Андреевич

Мать: Афанасенкова Мелания Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close