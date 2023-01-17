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Резников Сергей

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

11.03.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1954

Отец: Резников Геннадий

Мать: Резникова Ирина

Днепр, Дніпропетровська область
Образование
1972
Одесса, Одеська область
высшее строительное | Одесский инженерно-строительный институт, промышленное и гражданское строительство
Бракосочетание
19.06.1975

Жена: Резникова Надежда

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
30.07.1976

Сын: Резников Андрей

Мать ребёнка: Резникова Надежда

пгт Березино Тарутинский район Одесская область
Рождение ребёнка
09.05.1980

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Резникова Надежда

Место жительства
Неизвестно
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