Резников Сергей
Место рождения
Дата рождения11.03.1954
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1954
Отец: Резников Геннадий
Мать: Резникова Ирина
Образование
1972
высшее строительное | Одесский инженерно-строительный институт, промышленное и гражданское строительство
Бракосочетание
19.06.1975
Жена: Резникова Надежда
Рождение ребёнка
30.07.1976
Сын: Резников Андрей
Мать ребёнка: Резникова Надежда
пгт Березино Тарутинский район Одесская область
Рождение ребёнка
09.05.1980
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Резникова Надежда
Место жительства
Неизвестно