Сабова Устинья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабова Устинья Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Сабова Анисия Зиновьевна

Отец ребёнка: Сабов Зиновий Филиппович

д. Адино Меленковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
09.04.1886

Сын: Сабов Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Сабов Зиновий Филиппович

д. Адино Меленковского уезда Владимирской губернии
Ф.590 Оп.12 Д.336 Метрическая книга Богоявленской церкви в погосте Игов Меленковского уезда Владимирской губернии Образ 19. д. Адино крестьянина Зиновия Филипповича и Устиньи Абрамовны родился сын Ио... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1888

Сын: Сабов Петр Зиновьевич

Отец ребёнка: Сабов Зиновий Филиппович

Ф.590 Оп.12 Д.336 Метрическая книга Богоявленской церкви Погоста Игово Меленковского уезда Владимирской области Образ 289.У крестьянина Зиновия Филипповича Сабова и жены его Устиньи Абрамовны родился... Показать все
Рождение ребёнка
24.09.1979

Дочь: Сабова Ефросинья Зиновьевна

Отец ребёнка: Сабов Зиновий Филиппович

Ф.590 Оп. 5 Д.7 МК церквей Меленковского уезда т.2 Образ № 336 Воспреемники: Федор Семенович и Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабов Ефим Зиновьевич

Отец ребёнка: Сабов Зиновий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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