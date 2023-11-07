Сабова Устинья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Сабова Анисия Зиновьевна
Отец ребёнка: Сабов Зиновий Филиппович
д. Адино Меленковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
09.04.1886
Отец ребёнка: Сабов Зиновий Филиппович
д. Адино Меленковского уезда Владимирской губернии
Ф.590 Оп.12 Д.336 Метрическая книга Богоявленской церкви в погосте Игов Меленковского уезда Владимирской губернии Образ 19. д. Адино крестьянина Зиновия Филипповича и Устиньи Абрамовны родился сын Ио... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1888
Отец ребёнка: Сабов Зиновий Филиппович
Ф.590 Оп.12 Д.336 Метрическая книга Богоявленской церкви Погоста Игово Меленковского уезда Владимирской области Образ 289.У крестьянина Зиновия Филипповича Сабова и жены его Устиньи Абрамовны родился... Показать все
Рождение ребёнка
24.09.1979
Дочь: Сабова Ефросинья Зиновьевна
Отец ребёнка: Сабов Зиновий Филиппович
Ф.590 Оп. 5 Д.7 МК церквей Меленковского уезда т.2 Образ № 336 Воспреемники: Федор Семенович и Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сабов Зиновий Филиппович
Смерть
Неизвестно