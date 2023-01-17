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Лобанов Анфиноген Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Лобанов Василий Иванович

Мать: Лобанова Епестимия

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Настасья Афиногентова

Мать ребёнка: Лобанова Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анисья Афиногентова

Мать ребёнка: Лобанова Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Афиногентова

Мать ребёнка: Лобанова Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Афиногентова

Мать ребёнка: Лобанова Екатерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Екатерина Иванова

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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