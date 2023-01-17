Лобанов Анфиноген Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Лобанов Василий Иванович
Мать: Лобанова Епестимия
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Настасья Афиногентова
Мать ребёнка: Лобанова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анисья Афиногентова
Мать ребёнка: Лобанова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Афиногентова
Мать ребёнка: Лобанова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Афиногентова
Мать ребёнка: Лобанова Екатерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858