Решетникова (--) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетникова (--) Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1895

Дочь: Решетникова Елена Максимовна

Отец ребёнка: Решетников Максим Евфимилович

запись в МК по Спирино
Рождение ребёнка
07.11.1897

Дочь: Решетникова Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Решетников Максим Евфимилович

Запись в МК по спирино
Рождение ребёнка
22.12.1901

Сын: Решетников Евгений Максимович

Отец ребёнка: Решетников Максим Евфимилович

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
04.02.1903

Дочь: Решетникова Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Решетников Максим Евфимилович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
18.04.1904

Сын: Решетников Георгий Максимович

Отец ребёнка: Решетников Максим Евфимилович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетников Максим Евфимилович

Смерть
Неизвестно
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