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Гусев Фёдор Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

01.02.1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1863 ст.

Жена: Гусева Прасковья Фроловна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1870 ст.

Дочь: Чекалова Анисия Фёдоровна

Мать ребёнка: Гусева Прасковья Фроловна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
01.02.1891 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от горячки
Похороны
03.02.1891 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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