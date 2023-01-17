Гусев Фёдор Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти01.02.1891 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1863 ст.
Рождение ребёнка
23.12.1870 ст.
Дочь: Чекалова Анисия Фёдоровна
Мать ребёнка: Гусева Прасковья Фроловна
Смерть
01.02.1891 ст.
Причина смерти: от горячки
Похороны
03.02.1891 ст.