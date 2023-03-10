Неизвестно (Дубовик) Марфа Герасимовна
Место рождения
Дата рождения01.07.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1915
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
02.07.1915
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Смерть
Неизвестно