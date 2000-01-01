Сухова (Голина) Анастасия Аникина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Голин Аника Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1860 ст.
Сын: Сухов Ермий Луппович
Отец ребёнка: Сухов Лупп Семенович
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Сухов Лупп Семенович
Рождение ребёнка
14.12.1863 ст.
Дочь: Шатрова Ульяна Лупповна
Отец ребёнка: Сухов Лупп Семенович
Рождение ребёнка
05.01.1871 ст.
Дочь: Татьяна Лупповна
Отец ребёнка: Сухов Лупп Семенович
Рождение ребёнка
01.03.1873 ст.
Отец ребёнка: Сухов Лупп Семенович
Рождение ребёнка
27.04.1874 ст.
Отец ребёнка: Сухов Лупп Семенович
Рождение ребёнка
Около ?.12.1875 ст.
Сын: Сухов Федор Луппович
Отец ребёнка: Сухов Лупп Семенович
Рождение ребёнка
08.04.1878 ст.
Отец ребёнка: Сухов Лупп Семенович
Рождение ребёнка
19.10.1882 ст.
Отец ребёнка: Сухов Лупп Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухов Лупп Семенович
Смерть
Неизвестно