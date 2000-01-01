Сухова (Голина) Анастасия Аникина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Голина) Анастасия Аникина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Голин Аника Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1860 ст.

Сын: Сухов Ермий Луппович

Отец ребёнка: Сухов Лупп Семенович

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Сухов Дмитрий Луппович

Отец ребёнка: Сухов Лупп Семенович

Рождение ребёнка
14.12.1863 ст.

Дочь: Шатрова Ульяна Лупповна

Отец ребёнка: Сухов Лупп Семенович

Рождение ребёнка
05.01.1871 ст.

Дочь: Татьяна Лупповна

Отец ребёнка: Сухов Лупп Семенович

Рождение ребёнка
01.03.1873 ст.

Сын: Сухов Софроний Луппович

Отец ребёнка: Сухов Лупп Семенович

Рождение ребёнка
27.04.1874 ст.

Сын: Сухов Акакий Луппович

Отец ребёнка: Сухов Лупп Семенович

Рождение ребёнка
Около ?.12.1875 ст.

Сын: Сухов Федор Луппович

Отец ребёнка: Сухов Лупп Семенович

Рождение ребёнка
08.04.1878 ст.

Сын: Сухов Трофим Луппович

Отец ребёнка: Сухов Лупп Семенович

Рождение ребёнка
19.10.1882 ст.

Сын: Сухов Нестор Луппович

Отец ребёнка: Сухов Лупп Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Лупп Семенович

Смерть
Неизвестно
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