Харитошкин (Матросов) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитошкин (Матросов) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
вдова казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
11.02.1905

Муж: Харитошкин Пётр Иванович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно

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