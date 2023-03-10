Харитошкин (Матросов) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
вдова казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
11.02.1905
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно