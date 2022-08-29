Кузнецов Савастьян (Иван)
Место рождения
Дата рождения1676
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1705
Сын: Кузнецов Дорофей
Мать ребёнка: не указана
Архангелогородской губернии, Великоустюжского уезду, Южской трети Енангской волости деревни Рудникова
Смерть
Неизвестно