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Кузнецов Савастьян (Иван)

Место рождения

Рудниково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рудниково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1705

Сын: Кузнецов Дорофей

Мать ребёнка: не указана

Рудниково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Архангелогородской губернии, Великоустюжского уезду, Южской трети Енангской волости деревни Рудникова
Смерть
Неизвестно

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