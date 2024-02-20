Туганов Эльбуздуко (Бидо) Гуцыриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Туганов Гуцыри
Мать: Туганов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туганова Фатимат Касполатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туганова Фатимат Касполатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947