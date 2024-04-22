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Платонова Александра Михайловна

Место рождения

Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.12.1909 ст.

Дата смерти

02.09.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1909 ст.

Отец: Платонов Михаил Арсениев

Мать: Платонова Прасковья (Параскева) Ивановна (Иоаннова)

Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Шлиссельбургского уезд, с. Никольское. Костромской губернии Чухломского уезда Судайской волости, деревни Фамицына крестьянин Михаил Арсениев и законная жена его Параскева Иоаннова, оба православнаого... Показать все
Крещение
27.12.1909 ст.
Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Шлиссельбургского уезд, с. Никольское. Церковь Святителя и Чудотворца Николая. Той же губернии, волости, деревни Каменки крестьянин Павел Феодоров Федотов и деревни Фамицыны крестьянка Зинаида Григор... Показать все
Похороны
04.02.1910 ст.
Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Шлиссельбургского уезд, с. Никольское.
Смерть
02.09.1910 ст.
Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Шлиссельбургского уезд, с. Никольское. Костромской губернии Чухломского уезда Судайской волости, деревни Фомицыны крестьянина Михаила Арсениева Платонова дочь "Александра", 8 месяцев. От воспаления л... Показать все
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