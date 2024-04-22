Платонова Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.12.1909 ст.
Дата смерти02.09.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
25.12.1909 ст.
Шлиссельбургского уезд, с. Никольское. Костромской губернии Чухломского уезда Судайской волости, деревни Фамицына крестьянин Михаил Арсениев и законная жена его Параскева Иоаннова, оба православнаого... Показать все
Крещение
27.12.1909 ст.
Шлиссельбургского уезд, с. Никольское. Церковь Святителя и Чудотворца Николая. Той же губернии, волости, деревни Каменки крестьянин Павел Феодоров Федотов и деревни Фамицыны крестьянка Зинаида Григор... Показать все
Похороны
04.02.1910 ст.
Шлиссельбургского уезд, с. Никольское.
Смерть
02.09.1910 ст.
Шлиссельбургского уезд, с. Никольское. Костромской губернии Чухломского уезда Судайской волости, деревни Фомицыны крестьянина Михаила Арсениева Платонова дочь "Александра", 8 месяцев. От воспаления л... Показать все